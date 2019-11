Agg. ore 18.25. Dopo aver appurato l’assenza di persone all’interno delle abitazioni interessate dalla frana, i Vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area.

Il vicesindaco Guzzi, insieme ad altri componenti dell’amministrazione comunale, si è subito recato sul posto: “L’ennesima tragedia sfiorata – ha dichiarato – due costoni di roccia sono crollati su due condomini, spaccando anche dei balconi. Per fortuna sono seconde case e dentro alle abitazioni non c’era nessuno. Dopo un mese di incessanti piogge, siamo davvero vulnerabili. Il nostro territorio è stanco e saturo d’acqua. Siamo in continua emergenza”.

La strada nei pressi delle abitazioni, non essendo stata interessata dal crollo, non verrà chiusa come paventato inizialmente dal vicesindaco Guzzi.

Varigotti. Stanno cercando di valutare il grado di criticità i Vigili del Fuoco di Savona che, pochi minuti fa, sono intervenuti a Varigotti in strada per Isasco a causa di un pericolo frana.

Il vicesindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi ha dichiarato: “Le abitazioni interessate dalla frana sono seconde case, quindi non è necessaria nessuna evacuazione”.

L’amministrazione finalese, a seconda delle valutazioni che verranno fatte dai pompieri, non esclude di dover chiudere il tratto interessato: “Sarebbe davvero un duro colpo dopo tutti i problemi che abbiamo già dovuto sopportare negli ultimi giorni”.

Ricordiamo che proprio ieri è stata riaperta a senso unico l’Aurelia all’altezza della galleria Caprazoppa, chiusa nei giorni scorsi a causa dello smottamento di una parete rocciosa.