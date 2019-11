Spotorno. Notte di paura e di pioggia per Spotorno, che alle 3:30 del mattino ha dovuto fronteggiare il peggioramento delle piogge.

Si registrano allagamenti in Via Foce e nella parte terminale di Viale Europa.

Inoltre, stando ad alcune fonti, sarebbero state evacuate (intorno alle 5 del mattino) altre cinque persone, questa volta per una piccola frana in Via Berninzoni.