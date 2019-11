Roccavignale. Le conseguenze del maltempo si fanno ancora una volta sentire pesantemente nelle località valbormidesi.

Nella notte frana a Roccavignale sulla strada comunale sopra la zona del cimitero, nella frazione di Camponuovo, dove lo smottamento che ha interessato il versante ha portato sulla carreggiata fango, massi e detriti, costringendo alla chiusura della viabilità.

di 9 Galleria fotografica Frana a Roccavignale, crolla versante sulla strada









Immediato è scattato l’allarme con l’azione di intervento per liberare la strada: ruspe e operai al lavoro da questa notte fino alle prime ore del mattino. Ora la circolazione è stata ripristinata a senso unico alternato, in attesa di compiere le verifiche sul versante e operare per una messa in sicurezza definitiva.

Tra l’altro la strada comunale interessata dalla frana è vicina all’intersenzione con la Sp 28 bis, tratto viario interessato da un altro smottamento nel corso della precedente ondata di maltempo, per la quale la Provincia di Savona ha appena dato in appalto i lavori per il consolidamento della parete rocciosa.

Quanto alla strada comunale tempi ancora incerti per la riapertura a doppio senso di marcia. Questa mattina è stato effettuato un nuovo sopralluogo da parte del sindaco Amedeo Fracchia e dei tecnici del Comune per una verifica della situazione.

Per Roccavignale e la frazione di Camponuovo altra situazione di disagio, quindi, dopo la caduta di alcune piante avvenuto nella notte precedente a seguito dell’intensa nevicata, sempre sul medesimo tratto di viabilità comunale: