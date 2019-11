Finali di Campionato Strongman Italia: due secondi classificati tra gli atleti della OnlyKettlebell

Lo scorso sabato, 16 Novembre 2019, si sono svolte a Vico Pisano, in provincia di Pisa, le Finali di Campionato Strongman Italia.

Sono due gli atleti, della OnlyKettlebell, sezione diretta da Christian Borghello, della Polisportiva del Finale A.S.D., ad aver guadagnato il secondo posto in classifica:

. per le donne Alice Dorotea Colella, si è classificata 2^ nella categoria Rookie woman +64 kg avendo ottenuto i seguenti risultati nelle seguenti diverse specialità:

– nella Yoke Walk, (camminata con attrezzo sulle spalle), 160 kg 15mt+15mt, giunge al 3° posto;

– nella Apollon Axle, (bilanciere grosso da sollevare), 55kg for reps,ottiene il 1° posto;

– nella Deadlift, (stacco da terra), 120 kg for reps, guadagna la 2^ posizione;

– nella Farmers Carry, (camminata con un peso sollevato per mano), 130kg 15mt+15mt, ottiene di nuovo la 2^ posizione in classifica;

. mentre per gli uomini, Samuele Venitti, ha ottenuto il 2° posto in classifica nella categoria rookie extra -90kg, con i seguenti risultati:

– nella Yoke Walk, 260kg 15mt+15mt, arriva al 2° posto;

– nella Apollon Axle, 82kg for reps arriva al 6° posto;

– nella Deadlift, 200kg for reps, ottiene il 1° posto;

– e nella Farmers Carry, 200kg 15mt+15mt, si guadagna un altro 1° posto.

Alice Dorotea era entrata in campionato a luglio partecipando alla Strongmsn Summer Lake di Arona dove arriva 2a e alla War of Midlands, dove ottiene il primo posto in classificata con accesso diretto alla finale.

Samuele, invece, iniziava a Gennaio nel circuito della Pure Strength League nella gara tra la neve di Tarvisio, evento su invito solo per atleti pro.

Successivamente, a Marzo gareggia nella Maxima Tiredeadlift giungendo all’8° posto. Ad Aprile prosegue a Pontedera Expo motori divenendo secondo. A Luglio allo Strongman Summer Lake ottiene il 6° posto. Seguono a Settembre il War of Midlan, 1° posto, a Ottobre la Maxima Deadlift, 4° posto per giungere a questa finale di Novembre con un bel 2° posto.