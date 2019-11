Finale senz’acqua, “Persone al Centro” all’attacco: “In piena emergenza manco un avviso ufficiale”

Finale Ligure. “Bei tempi quelli in cui trovavi un volantino ad avvisarti o l’auto della Polizia Municipale che segnalava i disagi al megafono. Tutto poco social, vuoi mettere un articolo in cui avverti solo quelli che lo hanno letto… Per fortuna ora l’amministrazione leggerà il post e mezza Finale, come per incanto, si popolerà di volantini e auto della Polizia Municipale col megafono… #ciavevanogiàpensato”.

Con questo ironico post su Facebook il gruppo di minoranza “Persone al Centro” rimarca la disorganizzazione in cui versa l’amministrazione comunale.

“Solo stamattina, a mezzo stampa, in piena emergenza post maltempo, con l’Aurelia chiusa e con altri disagi sul territorio, c’è stato l’avviso sui quotidiani on line dei lavori “urgenti” alla rete idrica che lasceranno quasi tutta la nostra cittadina senz’acqua”.

“Un intervento programmato, certo, necessario per gli standard previsti, altrettanto vero, i lavori saranno di notte (dalle 23 alle 7 di domani), tuttavia non possiamo rimarcare l’opportunità di una comunicazione più efficace”.

“In questo modo si creerà un’inutile situazione di disagio, che si poteva evitare impiegando un minimo di buon senso” conclude il gruppo di opposizione finalese, al quale non sono certo mancate segnalazioni per lamentele e mugugni per il mancato avviso ufficiale, con tempi ragionevoli.