Finale Ligure. Lunedì 25 novembre, alle ore 17.00, presso la sala consiliare il sindaco Ugo Frascherelli incontrerà Marco Togni, ingegnere di 37 anni di Finale Ligure, il quale sta attraversando tutta l’Italia a piedi per portare avanti una campagna di sensibilizzazione nei confronti di una patologia che colpisce 122mila persone in Italia: la sclerosi multipla.

Una sorta di “Forrest Gump” all’italiana… Togni arriverà a Finale Ligure lunedì 25 novembre per poi ripartire mercoledì 27 per gli ultimissimi giorni di viaggio.

E’ possibile seguire la sua straordinaria avventura sui vari social come “osky4aism”.

L’incontro si terrà, per chi volesse intervenire e sentire quello che ha da raccontare, presso la sala consiliare quale segno di appoggio e di presenza ad un tema così delicato.

Il viaggio di Marco Togni contro la sclerosi multipla era partito il 17 marzo scorso da Genova, dal ponte Morandi: Marco Togni è un volontario dell’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ingegnere con la passione per il trekking.

A Genova ritornerà il prossimo 30 novembre, dopo 259 giorni in cammino, dopo aver attraversato 18 regioni, per un totale di circa 6 mila chilometri percorsi esclusivamente con le proprie gambe.

#osky4aism è un’impresa attraverso cui Aism, che proprio a Genova ha la sua sede nazionale, vuole coinvolgere tutti, più consapevoli verso questa malattia, sempre più lontani da ogni forma possibile di discriminazione, impegnati tutti insieme verso un mondo libero dalla sclerosi multipla.

“Devo ammettere che il mio primo approccio con il mondo della sclerosi multipla è stato casuale – racconta lo stesso Togni -. Non avevo modo fino al marzo scorso di conoscere direttamente persone portatrici di SM, se non in occasione della tradizionale vendita delle mele o gardenie a favore dell’AISM. Un bel giorno, ed è proprio il caso di dire cosi, mentre navigo su Facebook per rintracciare amici che avevo conosciuto fin dalla giovane età, mi imbatto nel nome di una persona senza foto, per la quale chiesi subito informazioni ad un altro amico comune. Avute rassicurazioni in merito alla sua esatta identità scoprii poco dopo con mia non poca sorpresa che quella che cercavo era diventata negli anni portatrice di SM. Prima ancora di poterla reincontrare di persona, mi sentii quasi irrefrenabilmente spinto ad entrare come socio volontario nella grande famiglia dell’AISM a Genova, proprio quando Osky stava partendo dal martoriato ponte Morandi. Da quel momento ho conosciuto tante altre persone meravigliose che hanno infuso nel sottoscritto “sano” una forza interiore ed una serenità mai sperimentate prima. Tra poco riprenderanno le attività sociali del nuovo anno, ma ho già toccato con mano il quotidiano eroismo di tanti portatori di SM il cui primo pensiero è darti l’occasione di essere felice aiutando il prossimo. Non posso sperare di meglio”.

I NUMERI: oltre 3000 adesioni sul gruppo Facebook dedicato, più di 100 articoli che lo riguardano, 20 apparizioni televisive, 25 incontri istituzionali tra sindaci e assessori che lo hanno accolto.