Finale Ligure, convegno Cgil sul disagio femminile

Finale Ligure. Lo SPI Cgil Savona, insieme con la Cgil Savona, l’Auser e l’Istituto Italiano di Bioetica organizza per domani 8 novembre alle 14.00 presso i Chiostri di Santa Caterina a Finale Ligure, un convegno aperto al pubblico sulle tematiche della medicina di genere.

Si tratta di una mappa per affrontare e comprendere il disagio femminile.

L’evento rientra in un target regionale che si sviluppa attraverso incontri in ogni Provincia e si concluderà a Genova in primavera.