Finale Ligure, 90 mila euro per il restyling della piscina

Finale Ligure. Appaltati i lavori nella nuova piscina. L’annuncio da parte del Comune finalese.

Un intervento da 90 mila euro finalizzato alla sostituzione dei serramenti, sistemazione degli spogliatoi e della pavimentazione, con la revisione del fondo della vasca. Il cantiere sarà organizzato nelle prossime settimane, in accordo con l’associazione Doria Nuoto, gestore della piscina, in modo da non creare troppi disagi agli utenti.

Lavori che quindi inizieranno entro l’anno ma che saranno divisi in lotti per evitare una chiusura della struttura e permettere agli utenti un utilizzo della piscina.

I fondi sono quelli previsti ad inizio 2019 dal decreto Crescita Italia.

Da molti decenni era atteso un restyling della piscina finalese.