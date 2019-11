Finale, freddo e riscaldamenti. Frascherelli: “Ok ad accensione fino a 7 ore al giorno”

Finale Ligure. “Ricevo, come ogni anno, molte richieste di emissione di ordinanza sindacale che anticipi il termine di accensione dei riscaldamenti prima del termine di legge che è il 15 novembre”.

Inizia così il post del sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli che, con l’arrivo del primo freddo e a fronte di continue richieste, ha deciso di fare chiarezza sulla materia per quanto riguarda l’accensione de riscaldamenti a Finale (in fascia C, con periodo di accensione fissato dal 15/11 al 31/11).

“Ricordo che l’art. 4 del dpr 74/2013, – ha proseguito il primo cittadino, – prevede che fino a 7 ore al giorno i riscaldamenti, in presenza di particolari condizioni climatiche, possono essere accesi anche prima del termine di legge”.

“Con l’ordinanza sindacale si può solo anticipare il periodo di accensione a pieno regime, ossia allungare detto periodo (per esempio dall’1/11)”.

“Ma l’accensione fino a 7 ore giornaliere può essere legittimamente attuata in presenza di particolari condizioni climatiche senza necessità di ordinanza del sindaco”, ha concluso Frascherelli.