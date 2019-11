Ferrovie: torna regolare la circolazione tra Loano e Albenga, sempre interrotta Savona-Acqui

Provincia. E’ stato riattivato il binario tra Loano e Albenga. La circolazione delle linee ferroviarie sulla costa è dunque ritornata regolare su due binari.

Riattivata anche la tratta ferroviaria da Alessandria a Acqui; sempre interrotta invece la linea da Acqui a Savona. E a causa dell’assenza di collegamenti stradali tra Savona e la Valbormida non è al momento possibile fornire servizi sostitutivi. Il servizio successivo sarà organizzato in funzione dell’evoluzione delle disponibilità infrastrutturali stradali.

I viaggiatori in partenza da Savona e diretti ad Alessandria e Acqui Terme, a causa dell’interruzione della linea San Giuseppe – Acqui Terme, sono autorizzati ad utilizzare i treni via Genova, con il biglietto in loro possesso senza maggiorazioni di prezzo.

Il traffico sulla linea Savona – San Giuseppe via Altare è attivo con riduzione di velocità a 50 km/h mentre l’itinerario via Ferrania rimane interrotto. I treni Acqui Terme–Savona sono cancellati, i treni Torino–Savona e Fossano–Savona sono invece deviati via Altare con allungamenti dei tempi di viaggio. Non sono raggiungibili le fermate di Santuario, Ferrania e Bragno. Al momento la viabilità stradale per raggiungere Santuario, Ferrania, Bragno rimane interrotta senza possibilità di autosostituzioni.