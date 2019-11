Ex Ilva, iniziata l’assemblea dei lavoratori Arcelor Mittal a Genova

Genova. E’ iniziata intorno alle 8.30 l’assemblea dei lavoratori dell’ex Ilva di Genova Cornigliano. L’assemblea è stata decisa dalla Rsu insieme alle segreterie di Fiom, Fim e Uilm, per definire le mobilitazioni che partiranno anche a Genova nei prossimi giorni e che, di conseguenza, “travolgeranno” anche l’indotto di cui fa parte la Sanac di Vado Ligure.

L’azienda Varese è appesa alle sorti della vertenza per l’ex Ilva e da tempo vive una fase di attesa e preoccupazione per il futuro dei suoi 80 dipendenti. E mentre si sta consumando il muro contro muro tra Governo e Arcelor Mittal, ecco arrivare la convocazione al Mise proprio sui siti produttivi della Sanac, in programma il prossimo 13 novembre al Mise: una convocazione sollecitata da alcuni mesi, anche a seguito della crisi che si era aperta nella vicenda dell’ex Ilva.

La Sanac di Vado Ligure è specializzata nella produzione di refrattari industriali, da sempre legata al gruppo Ilva. La sua produzione dipende ancora per il 75% da Taranto e quindi dal nuovo assetto che uscirà per gli impianti pugliesi. I carichi di lavoro termineranno a fine mese, quindi la cassa integrazione per i lavoratori dal mese di dicembre o al massimo dall’inizio del 2020 è ormai una prospettiva reale se non arriveranno sviluppi e garanzie.

I lavoratori vadesi, in attesa di chiarimenti dall’incontro del 13 novembre, manifestano massima vicinanza e solidarietà nei confronti dei colleghi di Cornigliano.