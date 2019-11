Ex Ilva, convocato vertice al Mise. E alla Sanac di Vado Ligure assemblea dei lavoratori: “Preoccupazione e incertezza”

Vado Ligure. Ad ora la proposta di acquisto da parte di Arcelor Mittal per il gruppo Sanac non è stata revocata e la scadenza dei termini è fissata per il prossimo 20 docembre, tuttavia, in relazione alla situazione dell’ex Ilva, resta il clima di incertezza, pur considerando che per Sanac si parla di acquisto, mentre per Taranto e Cornigliano di contratti in essere per l’affitto del ramo di azienda.

E’ quanto emerso ieri nell’atteso vertice al Mise sul destino di Sanac, compreso lo stabilimento di Vado Ligure che occupa 80 persone. Anche Sanac è in amministrazione straordinaria, con differenti commissari: la novità è che si è dato via libera alla ricerca di potenziali nuovi acquirenti, qualora fosse definito il passo indietro di Arcelor Mittal, prospettiva concreta nel caso non si trovasse una soluzione per l’ex Ilva.

Difficile, infatti, ipotizzare che il gruppo franco-indiano, leader nel settore dell’acciaio, possa dare l’ok all’acquisto di Sanac senza aver risolto la questione di Taranto. “Restiamo in attesa – afferma Alessandro Bonorino della Rsu di Sanac -. A livello sindacale, per il gruppo Sanac, abbiamo una linea comune che si andrà ad associare a quella dei metalmeccanici, quindi con forme di protesta e mobilitazione”.

Uno scenario che si saprà solo domani, quando alle ore 15 e 30, è previsto il vertice al Mise con Arcelor Mittal: un incontro decisivo per capire se il colosso industriale rimarrà in Italia (con l’ottenimento dello scudo penale per la riqualificazione ambientale di Taranto).

Per la Sanac di Vado Ligure occhi puntati al tavolo ministeriale, ma anche all’azione dei commissari pronti a trovare altri soggetti industriali interessati all’azienda chimica, specializzata nella produzione di refrattari e da sempre dipendente (al 70%) dalle commesse dell’Ilva di Taranto. Si attende anche l’esito dell’assemblea dei lavoratori che si terrà sempre nella giornata di domani nello stabilimento vadese. “Sicuramente la tensione non manca, resta l’incertezza e la preoccupazione sul futuro del sito produttivo vadese e dei suoi lavoratori” conclude Bonorino.

“Stiamo vivendo con preoccupazione e rabbia tutta la situazione dell’ex Ilva sulla quale oltre ad Arcelor Mittal. Non vorremo trovarci di fronte a brutte sorprese dopo mesi di richieste precise sulle quali c’è in ballo il destino di migliaia di posti di lavoro nella nostra Liguria” conclude il segretario Fim-Cisl Liguria Alessandro Vella, che domani sarà presente al vertice al Mise per l’ex Ilva.