Ex Ilva, assessore Zunato invita sindacati e imprenditori dell’indotto al consiglio comunale del 28 novembre

Savona. “Prosegue il focus dell’amministrazione cittadina sul problema nazionale che tocca sul vivo anche l’indotto locale, colpendo imprese e famiglie” comunicano dal gruppo degli assessori Lega Savona.

“Per questo i consiglieri di maggioranza hanno depositato, in data 21 novembre, una mozione che impegni sindaco e giunta ad intraprendere (con la massima urgenza) iniziative affinché il governo metta in campo le azioni necessarie per garantire la tutela occupazionale dei dipendenti ex Ilva, compresi quelli dello stabilimento di Cornigliano, e delle fabbriche dell’indotto” proseguono.

“Ringrazio i consiglieri che hanno presentato l’istanza – afferma l’assessore allo sviluppo economico Zunato – è fondamentale fare asse comune su un tema che coinvolge migliaia di famiglie, per questo sarebbe molto utile che alle nostre voci si unissero quelle dei sindacati e di tutti gli imprenditori dell’indotto che in Liguria sono molti e non possono essere lasciati soli”.

“L’invito è dunque rivolto a tutti gli stakeholder per il 28 novembre: la tutela del lavoro e di un asset così strategico ha bisogno di un appoggio unanime e trasversale” conclude l’assessore Zunato.