Ex Ilva, Arcelor Mittal sbatte la porta e si ritira: indotto verso il baratro, per la Sanac sempre più vicina la cassa integrazione

Vado Ligure. Mazzata per la filiera dell’acciaio, la siderurgia e l’indotto, che riguarda direttamente anche lo stabilimento Sanac di Vado Ligure i suoi 80 dipendenti. La società Arcelor Mittal ha comunicato ai commissari Ilva di voler recedere con il contratto in essere per la gestione degli impianti. La motivazione presa dal Gruppo è nel decreto “Salva imprese”, con diretto riferimento alla scudo penale necessario per l’esecuzione del piano ambientale relativo a Taranto.

“Tali protezioni legali sono state definitivamente rimosse ieri con la mancata conversione in legge del relativo decreto. Non è possibile gestire lo Stabilimento senza queste protezioni, e non è possibile esporre dipendenti e collaboratori a potenziali azioni penali, pertanto AM InvestCo e le società controllate hanno inviato una comunicazione richiedendo ai commissari di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria di riassumersi entro 30 giorni la responsabilità della gestione delle attività del Gruppo Ilva attualmente cedute in affitto” afferma Lucia Morselli, amministratore delegato di Arcelor Mittal.

“Conseguentemente è stato richiesto ai commissari di riassumere entro 30 giorni tutti i dipendenti. Questo processo sarà eseguito in conformità con le procedure richieste dalla normativa giuslavoristica, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. Nel frattempo, sarà necessario attuare un piano di ordinata sospensione di tutte le attività produttive a cominciare dall’area a caldo dello stabilimento di Taranto, che è la più esposta ai rischi derivanti dall’assenza di protezioni legali”.

“Anche le attività di tutti gli altri reparti e aree operative saranno progressivamente sospese, tenendo presente che l’obiettivo di queste azioni è di mantenere tutti gli impianti in efficienza e pronti per un loro riavvio produttivo. È fondamentale che questo piano sia eseguito in modo sicuro e strutturato così che gli impianti non siano danneggiati e possano tornare a essere operativi in tempi rapidi sotto la responsabilità dei commissari”.

“Questa è una notizia difficile per tutti i dipendenti. L’essenziale ora è di agire nell’interesse dell’azienda e dei colleghi cooperando nei prossimi giorni per supportare in ogni modo le attività volte a preservare il valore e l’integrità degli insediamenti produttivi. Un piano d’azione dettagliato sarà coordinato da Wim Van Gerven, AMI Chief Operation Officer” conclude.

La comunicazione aziendale ha subito scatenato reazioni, in primis dai sindacati: “L’atteggiamento del governo su ArcelorMittal è totalmente irresponsabile. Il Governo si divide sulla tassazione sulle bottigliette di plastica e si dimentica di 15 mila lavoratori tra diretti e indotto. Il lavoro non è considerato centrale nell’agenda politica del Governo che ha giocato su un contratto – e il conseguente accordo sindacale – firmato solo un anno fa, smontandolo subito dopo a scapito dei lavoratori. A questo punto non si può più giocare e deve essere il Governo a risolvere la questione garantendo posti di lavoro e stesso reddito a tutti i lavoratori coinvolti. E’ giunto il momento in cui il Governo si assuma le proprie responsabilità e decida una volta per tutte se considera la siderurgia strategica per il Paese” afferma Bruno Manganaro della Fiom Cgil Genova, che da tempo segue la vertenza sullo stabilimento di Cornigliano coinvolto nella vicenda ex Ilva.

Sul fronte savonese, quello della Sanac, cresce ancora di più la preoccupazione sul futuro del sito produttivo: “Una brutta notizia, francamente la gestione della vertenza e la mancanza delle garanzie per l’azienda è un fatto davvero preoccupante che mette a rischio tantissimi posti di lavoro. Lo stabilimento di Vado Ligure, da sempre legato al gruppo Ilva, attendeva da tempo una soluzione positiva, invece… Ora la produzione andrà progressivamente a fermarsi, con lo spettro della cassa integrazione per i lavoratori che diventerà a breve realtà. I carichi di lavoro sono al sicuro solo fine a fine mese, poi non si sa…” aggiunge Tino Amatiello della Cgil savonese.

“Trovo incredibile il fatto che questa maggioranza si diletti a inventarsi qualsiasi tassa nei confronti dei cittadini italiani e non tuteli la vera essenza dell’apparato industriale di questo paese. L’ordine del giorno, (oltre all’atteggiamento ostile nei confronti di Mittal) approvato a suo tempo dalla Commissione Industria e Lavoro del Senato, con la soppressione dello scudo penale per i presunti danni ambientali provocati dalle precedenti gestioni, ha messo nelle condizioni Mittal di notificare ai commissari straordinari dell’Ilva la volontà di rescindere dall’accordo di affitto per l’acquisizione delle attività ilva Spa. Una vera bomba che provocherà danni durissimi all’economia italiana, al Pil, a tutti i lavoratori dell’Ilva. Ci si lascia scappare un grande imprenditore dell’acciaio che voleva investire circa 4,5 miliardi, sia sul piano ambientale che sul lato tecnologico, per vendette trasversali in seno alle forze politiche che compongono l’attuale maggioranza. Tutto ciò nonostante il Ministro Patuanelli avesse rassicurato i tre segretari di Fim, Fiom e Uilm sulla validità strategica della siderurgia” rincara Antonio Apa, Segretario Generale Uilm Genova.

“Complimenti al governo! Grazie alle trovate grilline e alla incapacità del PD Arcelor Mittal fugge dall’Italia – sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti -. Ilva rischia la chiusura, 20mila persone per strada, i contribuenti italiani costretti a pagare quel che avrebbe pagato Mittal. Ma vi rendete conto? Abbiamo affidato il paese a chi sosteneva di voler fare dell’Ilva di Taranto un parco giochi! Si sì… in realtà ne sta facendo un deserto. La decrescita avanza, altro che felice. Lacrime e sangue. Siamo pronti a batterci in ogni modo con i lavoratori e ho già chiesto ai sindacati di vederci subito in Regione per fare il punto sulla situazione genovese e concordare ogni forma di mobilitazione in difesa dell’acciaio italiano. Ecco a voi l’incapacità e la malafede del governo giallo-rosso che nessuno ha scelto, e questi risultati ci fanno capire il perché”.

“Con l’uscita di Arcelor Mittal il governo completa il disegno folle di dare un comodo alibi a una multinazionale straniera per smantellare il ciclo dell’acciaio in Italia, mettere a rischio diecimila posti di lavoro, stoppando la bonifica del sito di Taranto e creando un effetto a catena negli stabilimenti di Genova e Novi Ligure – dichiara il responsabile nazionale infrastrutture della Lega e già viceministro Edoardo Rixi -. Se la proprietà dell’industria siderurgica tornasse ai commissari, l’ex Ilva porterà oneri allo stato per un miliardo di euro all’anno per i prossimi tre anni, una voce pesante che ci dovranno spiegare come coprire nella prossima finanziaria. Qualora invece costringessero l’attuale proprietà a restare in Italia, assisteremmo a un’autentica macelleria sociale, visto che sono stati annunciati già cinquemila esuberi. Questo governo ancora una volta dimostra di non essere in grado di fare interessi del Paese”.

Sull’annuncio del ritiro dall’acquisto dell’Ilva da parte di Arcelor Mittal, dopodomani, mercoledì 6 novembre, alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni della Regione Liguria, si terrà un incontro con i sindacati dedicato alla situazione ex Ilva e all’indotto che interessa il tessuto industriale ligure.