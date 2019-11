Alassio. Questa notte i carabinieri della Stazione di Alassio, coadiuvati in tutte le fasi operative dal personale del personale del nucleo operativo e radiomobile, hanno tratto in arresto una coppia di giovani alassini per detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari sono intervenuti quando hanno notato un ragazzo, che doveva stare dentro casa essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre all’esterno della propria abitazione cedeva rapidamente qualcosa agli occupanti di un’auto che poi si allontanavano. A quel punto i carabinieri si sono precipitati ad eseguire il controllo nel corso del quale, dentro la casa, sono stati trovati 500 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 500 euro in contanti e 20 grammi di semi di marijuana.

Foto 2 di 2



Per il giovane e per la convivente, entrambi sulla trentina, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato deferito anche per evasione dagli arresti domiciliari. Stamattina, come disposto dalla autorità giudiziaria, avrà luogo il processo per direttissima.

“L’arresto – fanno sapere dal Comando alassino – si inquadra in una operazione di polizia finalizzata a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti in città. Il servizio di controllo del territorio sarà intensificato nel week end con pattuglie automontate, pattuglie a piedi per il centro cittadino e altre zone sensibili, l’impiego dell’unità cinofila e con personale del nucleo operativo che, confuso tra la gente nei punti nevralgici, monitonerà qualsiasi situazione degna di intervento operativo”.