Savona. Dopo il riconoscimento da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che lo ha voluto incontrare pubblicamente lunedì nel corso del vertice post allerta con i sindaci della provincia, anche la città di Savona “ringrazierà” ufficialmente Daniele Cassol, la guardia giurata diventata “celebre” per la foto che la ritrae mentre si sbraccia per bloccare gli automobilisti diretti verso il viadotto crollato sulla A6

Oggi in giunta il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha proposto di attribuire a Cassol un encomio “per aver dimostrato esemplare e generoso impegno nell’assistenza alle persone in difficoltà e dunque per l’alto livello dell’apporto al miglioramento della convivenza sociale”.

