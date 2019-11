Emergenza viabilità nel savonese: ecco le misure per la mobilità degli studenti

Savona. A seguito di un incontro che si è tenuto in Regione con il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, alla presenza anche del provveditore agli studi di Savona, del consigliere regionale Angelo Vaccarezza e di una interlocuzione con Simona Sacone, presidente di Tpl, non sono state riscontrate criticità per i 220 studenti che oggi si sono recati dalla Val Bormida agli istituti superiori savonesi.

Il sistema ferroviario, in combinazione con le corse Tpl ha retto, ma è stato condiviso un monitoraggio anche nei prossimi giorni per valutare, in base ai flussi sui mezzi Tpl da e per le stazioni, sia in Valbormida sia a Savona, se sarà necessaria in un’implementazione del numero dei mezzi in servizio.

L’assessore Cavo ha ribadito la disponibilità del Miur ad attivare, tramite regione Liguria, un servizio scuolabus (da e per le stazioni) se ritenuto necessario.