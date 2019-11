Emergenza traffico a Savona, i tassisti: “Disagi sì, ma nessuna rivolta. Il Comune ci sta aiutando” 

Savona. “Qualche giornale ha scritto che noi siamo in ‘rivolta’ con il Comune per via dell’inteso traffico che si è venuto a creare a seguito dei lavori in corso in piazza Giulio II: ma quale rivolta? Sicuramente il traffico non agevola il nostro lavoro, ma noi siamo in ottimi rapporti con l’amministrazione comunale savonese”, tuona Enrico Arnello, presidente Radiotaxi” Savona che, dopo un susseguirsi di notizie in merito uscite nei giorni, ha voluto fare chiarezza sul tema.

Continua Arnello: “Tra la nostra categoria e il comune, in particolare con l’assessore Arecco, c’è un proficuo rapporto di collaborazione – spiega – i tassisti sono stati convocati più volte nel palazzo comunale e l’amministrazione ci ha anche chiesto consigli per la stesura del nuovo piano urbanistico. C’è un ottimo rapporto con il Comune, altro che noi in rivolta contro di loro”.

Secondo il presidente Arnello, quindi, i tassisti non sarebbero affatto sul piede di guerra, ma soffrirebbero semplicemente questa momentanea situazione di disagio (che, inevitabilmente, un po’ li penalizza) e avrebbero così deciso di segnalare il fatto all’autorità competente.

“Entro fine mese dovrebbero riaprire la strada che attualmente congestiona un po’ il traffico – racconta il presidente – addirittura il Comune intende sollecitare la ditta affinché termini i lavori prima del previsto. Perché dovremmo essere in rivolta contro una realtà che ci ha sempre aiutati e ascoltati? Basti pensare che quando avevamo bisogno di un parcheggio nei pressi della stazione, ce lo hanno dato subito. Il rapporto tra la nostra categoria e il comune di Savona è più che positivo, quindi” conclude.