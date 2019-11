Savona. Resta ancora difficile la situazione a Marmorassi, nell’entroterra di Savona, dove gli abitanti sono ancora alle prese con le pesanti conseguenze del maltempo.

Volontari e ragazzi stanno cerando di rendere percorribile la strada di Marmorassi a livello della Borgata Salvi. “Purtroppo, la situazione del manto stradale, le criticità dello stesso, sono state più volte segnalate al Comune” dicono i residenti.

Foto 2 di 2



“Situazione simile anche nella strada che da Marmorassi porta in zona Costa, Pian del Bue, Monte Paggio, che potrebbe essere sicuramente una strada alternativa, percorrendola da via Ranco, ma purtroppo per incuria e scarso interesse, su tale percorso non riescono a passare neppure i più sofisticati fuoristrada”.

“Questa strada viene usata per eventi sportivi, passeggiate fuori porta e biker: nella zona Costa sono anni che viene segnalata una frana che, ormai mensilmente modifica la sua struttura. Grazie a cittadini volenterosi, alcuni tratti sono stati coperti con materiali estemporanei, che, almeno permettono di non distruggere le automobili ogni qualvolta si è costretti a percorrerla” aggiungono ancora gli abitanti.

A rendere più complicata la situazione il fatto che le abitazioni situate nella zona non hanno riscaldamento collegato ai metanodotti, pertanto, più volte l’anno, questa pericolosissima strada è percorsa da autocisterne che trasportano gas butano e/o similari: “Con il peso di questi mezzi se si verificasse una frana nei punti a rischio, segnalati periodicamente al Comune, la tragedia sarebbe inevitabile” concludono.