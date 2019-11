“Elisa mi vuoi sposare?”, la proposta di Di Muro (Lega) che spiazza la Camera dei Deputati

Regione. “Elisa mi vuoi sposare?”. La più classica delle proposte di matrimonio arriva però in uno dei luoghi probabilmente meno consoni: la Camera dei Deputati.

A formularla è stato il deputato leghista Flavio di Muro, 33 anni, ex capo di gabinetto all’assessorato della Regione Liguria allo sviluppo economico e all’imprenditoria guidato dall’assessore Edoardo Rixi, eletto alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche 2018 nel collegio proporzionale Liguria-01.

È accaduto questa mattina. Di Muro ha chiesto di poter intervenire in Aula sull’ordine dei lavori, salvo poi estrarre la scatolina contenete l’anello per rivolgersi alla compagna presente in tribuna.

Un gesto definitivo “distensivo” dallo stesso deputato della Lega, dopo i duri scontri avvenuti nella serata di ieri (quando si è addirittura arrivati alle mani e la seduta è stata sospesa).

Ha ricevuto applausi e omaggi dai colleghi leghisti, ma non ha comunque incontrato il favore del presidente della Camera Roberto Fico, che ha tagliato corto: “Capisco tutto, però, usare un intervento per questo non mi sembra assolutamente il caso”.