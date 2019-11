“Ecopedalate luminescenti”, a Cairo si legge con l’energia prodotta da due biciclette

Cairo Montenotte. “Libriamoci – Ecopedalate luminescenti”, l’iniziativa proposta dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte nell’ambito delle attività promosse a livello nazionale dal MIUR, è un progetto originale e innovativo che consente agli studenti e alle famiglie di coniugare ecologia e letteratura in un’atmosfera rarefatta e stimolante.

Mercoledì 13 novembre dalle 14.20 alle 17, nel plesso di Via XXV Aprile dell’Istituto, gli allievi dei corsi AFM, CAT e Servizi Commerciali saranno impegnati in un’originale maratona di lettura su brani e poesie a tematica ecologica, in cui il solo piano di lettura sarà illuminato da una lampada tenuta accesa da due biciclette collegate ad un dispositivo in grado di produrre energia elettrica, realizzato dagli allievi del corso MAT. Gli altri studenti e gli spettatori (l’iniziativa è aperta a tutti) potranno seguire le performance accomodati su tappeti e cuscini, portati da casa.

“Un’iniziativa, quella di Libriamoci, che conferma l’Istituto cairese non solo come scuola di eccellenza per la preparazione in campo tecnico e tecnologico ma anche come centro di cultura innovativa e di sviluppo del sapere in ambito non solo provinciale” fanno sapere dal Patetta.