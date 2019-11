Pietra Ligure. Campionato di Eccellenza, ottava giornata. Il Pietra Ligure perde 0 a 2 al “De Vincenzi” con l’Albenga. Bianconeri in rete una volta per tempo; a segno Di Salvatore alla mezz’ora e Gargiulo attorno all’ora di gioco. Entrambe le squadre chiudono in dieci uomini: nel finale espulsi Carro Gainza (rosso diretto) e Simaha, tutti e due subentrati dalla panchina.

I locali imponendosi con l’Ospedaletti (2-0) avevano interrotto un digiuno di successi interni che persisteva da quasi un anno. L’Albenga riscatta invece la sconfitta contro il Rivasamba (1-2). La vetta della classifica, in attesa di una gara da recuperare, resta a -7.

Tabellino:

Pietra L.-Albenga 0-2 (30′ Di Salvatore, 63′ Gargiulo)

Pietra Ligure: Alberico, Baracco (66′ Carro Gainza), Praino, Castello, Castagna, Rovere, Burdisso (57′ En Nejmy), Angirillo, Capello, Chen, Galleano

A disp.: Berruti, Halaj, Scarrone, Gaggero, Danio, Carro Gainza, D’Arcangelo, Cocco Bianco. All. Cocco (Pisano squal.)

Albenga: Bambino, Molinari, Anselmo, Scalia, Gargiulo, Olivieri, De Simone, Zola, Metalla, Costantini, Di Salvatore (73′ Simaha)

A disp.: Patrone, Barisone, Barchi, Grandoni, Figone, Dorno, Nardi, Di Pietro. All. Solari

Arbitro: Barbieri (Genova). Assistenti: Battiato e Firenze (Genova)

Note: Giornata coperta e nuvolosa, con rovesci al mattino. Fondo sintetico in discrete condizioni. Al 75′ espulso Carro Gainza (P); al 87′ espulso Simaha (A) per doppio giallo. Ammoniti; Capello, Praino (P), Gargiulo (A). Angoli 2-3. Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta:

4′ Sanguinosa palla persa da Galleano nei pressi del limite dell’area. Scalia non ne ne approfitta, allungandosi la sfera sul fondo.

6′ Costantini, destro dai venticinque metri da posizione defilata. Alto.

11′ Occasione Pietra. Azione scaturita da un lungo fallo laterale, battuto dalla sinistra. Sponda aerea di Castagna; Burdisso colpisce di prima intenzione a centro area. Tiro a botta sicura. Bambino si oppone con un riflesso.

Tra le nubi esce intanto il sole.

19′ Pietra Ligure nuovamente pericoloso. Punizione dalla fascia destra; calcia Baracco, sinistro a rientrare. La parabola scorre sul secondo palo, dove l’appostato Galleano non riesce nella deviazione vincente sottomisura. Bambino toglie ancora le castagne dal fuoco.

21′ Ammonito Capello (P).

24′ Scalia si incunea sulla sinistra dell’area. Mancino strozzato; nessuno dei compagni in mezzo coglie l’invito.

30′ Gol Albenga! Scalia opera un cross a mezza altezza dalla sinistra. Di Salvatore stoppa al volo all’altezza del dischetto, elude l’intervento in anticipo di Galleano e buca Alberico col piatto. 0-1.

40′ Grande occasione Pietra. Nuovo calcio da fermo, questa volta sulla fascia sinistra. Baracco s’incarica della battuta. Castagna svetta nel cuore dell’area, colpendo la parte interna del palo (alla destra di Bambino). Sulla respinta Rovere è pescato in offside.

42′ Ancora i locali. Corner dalla destra, calciato dal piede sempre educato di Baracco. Castagna si libera della marcatura di Gargiulo e schiaccia di testa al limite dell’area piccola; alto.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Pietra Ligure-Albenga 0-1.

46′ Inizio secondo tempo (16.02).

50′ Molinari, traversone dalla sinistra. Metalla manca un difficile aggancio a centro area.

51′ Giallo a Praino (P).

54′ Scalia raccoglie una respinta dal limite. Esterno destro fuori bersaglio.

56′ Ammonito Gargiulo (A).

57′ Rovere, tiro in girata dai venti metri. Alto.

57′ Cambio Pietra. Esce Burdisso, lo rileva En Nejmy.

63′ Gol Albenga! Angolo dalla destra; dalla bandierina va Costantini. Gargiulo incorna di testa all’altezza del dischetto, gonfiando la rete. Ingauni pratici e cinici. 0-2

Nell’occasione, timide proteste per una presunta gomitata inferta a Praino.

66′ Seconda sostituzione biancoazzurra. Fuori Baracco, dentro Carro Gainza.

69′ Grande occasione Pietra. Castagna viene liberato a tu per tu con Bambino. L’attaccante pietrese calcia addosso a Bambino.

73′ Cambio Albenga. Esce Di Salvatore, entra Simaha.

75′ Pietra Ligure in dieci. Rosso diretto sventolato a Carro Gainza per un fallo a centrocampo su Costantini. L’arbitro punisce la probabile entrata col piede a martello.

78′ Tre sostituzioni. Nei locali fuori Rovere e Chen, dentro Halaj e Danio. Negli ospiti dentro Barisone.

79′ Ammonito Simaha (A).

80′ Una combinazione fra Zola e Simaha manda al tiro Costantini. Alberico respinge alla propria sinistra.

Sul ribaltamento frontale En Nejmy mastica col sinistro da buona posizione, incrociando a lato di poco.

86′ Doppio cambio Albenga. Escono Costantini e Zola, entrano Figone e Di Pietro.

87′ Albenga anch’essa in dieci, ristabilita la parità numerica. Secondo giallo inflitto a Simaha.

88′ Altra sostituzione nella squadra allenata da Solari. Grandoni rileva Metalla.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+2 Opportunità Albenga. De Simone lanciato in campo aperto non riesce a saltare Alberico.

90’+5 Fischio finale: Pietra Ligure-Albenga 0-2.