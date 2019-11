LIVE: CAIRESE – IMPERIA 0-1 (4′ Capra)

4′ GOOOOOOOOL! Dal dischetto il cecchino Capra è infallibile, Moraglio intuisce, ma non può arrivare all’incrocio dei pali

3′ Subito rigore per l’Imperia! Moraglio stende Capra in area, decisione dell’arbitro appare incontrovertibile. Nessun cartellino per il portiere gialloblu

1′ Partiti!

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, big match d’anticipo per la Cairese che, dopo due giornate di stop causa maltempo, ospita al Brin la capolista Imperia. Gialloblù sempre in attivo tra le mura amiche, dove hanno conquistato 6 punti grazie a tre pareggi e una vittoria. Trend positivo anche per i nerazzurri che in trasferta, eccetto il derbissimo con l’Albenga, hanno sempre fatto pieno bottino. Otto i punti che distanziano le due formazioni in classifica: 24 per l’Imperia che ha una partita da recuperare e 16 per la Cairese che attualmente occupa la settima posizione con due gare in meno. Alta classifica anche per quanto riguarda i marcatori, secondo posto per capitan Saviozzi a quota 7 reti e terzo per bomber Capra che ne ha segnata una in meno, entrambi dietro l’attuale capocannoniere Minutoli (Busalla) che di centri ne ha fatti ben 9. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Colombo, Moretti, Doffo, Prato, Facello, Bruzzone, Piana, Damonte, Di Martino, Saviozzi (c). A disp.: Stavros, Inorvaia, Tamburello, Rizzo, Durante, Rusca, Auteri, Pastorino, Pregliasco. All Maisano

IMPERIA: Trucco, Fazio, Carletti L., Sancinito, Guarco, Virga, Capra, Giglio, Sassari, Ambrosini (c), Carletti M. A disp: Meda, Martelli, Manitto, Salmaso, Risso, Nastasi, Minasso, Padovan, Pellegrino. All. Lupo

ARBITRO: Adam Collier di Gallarate

ASSISTENTE 1: Valerio Firenze di Genova

ASSISTENTE 2: Luca Trusendi di Genova