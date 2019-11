Busalla.

Temperature autunnali a Sarissola per la nona giornata di Eccellenza. Il Busalla per rilanciarsi nelle zone alte di classifica, il Pietra per cercare punti e ossigeno dopo un avvio di stagione molto complicato.

Le Formazioni:

Busalla: 1) Carlucci, 2) Cannone, 3) Piccardo, 4)Moretti, 5) Monti, 6) Iraci, 7) Nelli, 8) Minutoli, 9) Repetto, 10) Compagnone, 11) Boggiano.

A disposizione di mister Cannistrà: 12)Bertone, 13) Guzzi, 14) Mignacco, 15) Molini F., 16) Molini M., 17) Oliva, 18) Piemontese, 19) Tecchiati, 20) Markushi

Pietra Ligure: 1) Alberico, 3) Baracco, 4) Praino , 7) Gaggero, 8) Danio, 9) Castagna, 10) Rovere, 13) Angirillo, 15) Capello, 17) Chen, 19) Galleano.

A disposizione di mister Cocco: 12) Berruti, 2)Bottino, 5) Castello, 6) D’Aprile, 11) Burdisso, 14) Rimassa, 16) Shani, 18) Bianco, 20) En Nejmy

Derby cromatico oggi con il Busalla che lascia il biancoblù al Pietra e si schiera in tenuta grigia.

1° Punizione Pietra che si spinge subito in attacco, tiro insidioso di Baracco che Carlucci para a terra

2° risponde subito il Busalla con una bella palla in area di Nelli che Repetto calcia rasoterra, Alberico para il tiro debole

Il Busalla tiene bene il campo, Pietra ordinato che si difende con ordine e prova a pungere in ripartenza

5°azione insistita del Busalla che si chiude con un tiro di Moretti al volo che si alza ampiamente sopra la traversa

Padroni di casa che in questa fase hanno il controllo del gioco, Pietra che fatica ad uscire dalla propria metà campo, ma finora nessun rischio per Alberico

8° GOL DEL BUSALLA. NELLI

Detto fatto il Busalla va a segno. Azione avvolgente dalla destra con Cannone che pesca sul secondo palo Repetto che calcia a botta sicura, respinge Alberico, ma Nelli è lesto e si avventa sulla palla eludendo Galleano e Praino, non esenti da colpe

Gioca bene il Busalla che sfiora il gol ancora con Nelli dopo uno scambio fra Piccardo e Repetto. tiro a giro dal limite che sfiora la traversa

12° Pietra vicina al pari. Punizione di Baracco, vola Carlucci e manda in corner

Primo giallo della gara è per Cannone, che ferma Guzzi in ripartenza

16° tiro dalla lunga distanza di Minutoli, palla lenta facile per Alberico

Preme il Busalla e il Pietra ora fatica ad uscire dalla propria metà campo.

20° occasione Busalla con Boggiano che fa la sponda per Compagnone, tiro al volo che non viene colpito benissimo dal fantasista locale ed Alberico para, ma il Busalla sta tenendo benissimo il campo. Pietra povero di idee

24° GOL DEL BUSALLA. COMPAGNONE!

Punizione spettacolare del numero 10 locale, palla che gira sulla barriera, colpisce il palo interno e si insacca. Meritato raddoppio busallese

Padroni di casa che insistono e cercano di sfruttare il momento positivo, Pietra che non riesce a costruire trame di gioco

27° Episodio in area Busalla con Castagna che viene spinto alle spalle, Per l’arbitro nulla di irregolare, poi Rovere prova un tiro a giro che Carlucci para.

28° ancora Castagna prova a scuotere i suoi, ma il suo tiro dal limite è debole.

30° scambiano bene Nelli e Minutoli in area, ma il numero 8 calcia alle stelle

31° Rovere di testa spizza su corner, Carlucci para in presa alta

32° tiro incomprensibile di Boggiano che libero al limite prova un improbabile lob che esce

35° primo cambio della gara con Praino che lascia il posto a Bottino nel Pietra. Sembra infortunio muscolare per il numero 4 biancoblù

37° occasione Pietra con Gaggero che entra in area sulla sinistra e calcia da posizione defilata, respinge con i piedi il portiere

39° Gol annullato al Busalla. Splendida discesa di Minutoli che salta tre avversari, palla per Nelli che la mette a giro a fil di palo, ma il numero 7 locale era in fuorigioco.

42° Occasione Busalla, palla che danza davanti alla porta di Alberico, ma Iraci non riesce a metterla dentro

45° Minutoli vicino al tris, tiro in corsa in area, Alberico vola e salva in corner

Ammonito Nelli per fallo tattico

46° si chiude il primo tempo con un’occasionissima di Castagna che scappa in area, salta un difensore rientra sul sinistro, ma calcia col destro facendo infuriare i tifosi pietresi. Busalla che ha mostrato migliore organizzazione ed è meritatamente avanti

Tutto pronto per il secondo tempo, mentre la temperatura è invernale in campo si ripresentano i 22 che hanno chiuso la prima frazione

2° bella sponda di testa di Castagna per Rovere anticipato di un soffio da Carlucci. Sul ribaltamento Repetto lavora un bel pallone per Moretti che calcia alto

4° Repetto ci prova con un tiro a rientrare da sinistra, palla di poco fuori, bellissima l’azione ancora del Busalla che scambia palla a terra di prima

6° secondo cambio per il Pietra con Castello che rileva un acciaccato Danio, mentre nel Busalla Piccardo lascia spazio a Piemontese

8° Boggiano in verticale per Nelli che calcia in corsa, si distende Alberico che manda in corner

10° Repetto dalla linea di fondo prova col destro potente si oppone ancora Alberico

11° GOL DEL PIETRA LIGURE. CASTAGNA!

Azione in ripartenza del Pietra con Gaggero che vede Castagna che da posizione defilata calcia basso e potente. Papera di Carlucci che non trattiene e si fa passare la sfera fra le gambe. Gara che può cambiare ora.

Pietra rinvigorito dal gol e più dinamico, anche se il Busalla fa sempre la gara e prova a tenere bassi i ritmi

15° GOL DEL BUSALLA. NELLI!

Gran gol del Busalla con Boggiano che salta due avversari sulla destra entra in area e la mette sul secondo palo dove Nelli tutto solo segna in sforbiciata e rimette due reti fra le squadre. Difesa pietrese ancora poco attenta.

19° ancora Moretti dalla distanza palla che colpisce Galleano e diventa pericolosa, bravo ancora Alberico ad allungarsi

20° ci riprova Castagna, ma calcia altissimo

Cambio nel Pietra, fuori Baracco dentro En Nejmy

25° Giallo per Compagnone per fallo su Rovere

26° Bottino al volo su corner, Carlucci si lancia e para, ma bella occasione per il Pietra

27° doppia occsionissima per il Busalla con Nelli chiuso bene da Alberico, poi Repetto calcia a porta vuota, ma Galleano salva sulla linea. Sul corner che segue Moretti dalla lunga distanza calcia basso, para facile Alberico.

30° Boggiano di testa palla che scende poco oltre la traversa.

Cambio nel Pietra, fuori Rovere per Burdisso

33° GOL DEL BUSALLA. NELLI!

Tripletta dell’attaccante locale su contropiede. Palla persa malamente da En Nejmy, la recupera Cannone che gira su Boggiano. L’esterno busallese serve Nelli che salta il portiere e deposita a porta vuota.

35° esce Nelli fra gli applausi, al suo posto Molini M.

Busalla che non si ferma e continua a spingere, Boggiano calcia di sinistro alto

38° ancora Busalla con Minutoli, Alberico respinge su Boggiano che è in offside

39° giallo per Angirillo

41° Castello ci prova dal limite, palla che si alza sulla traversa

43° Busalla vicino alla “manita” con Moretti che calcia di mezzo esterno dal limite, palla deviata da un difensore che Alberico non trattiene e sbatte sul palo

Doppio cambio Busalla con Minutoli che lascia il posto a Tecchiati mentre Mignacco rileva Cannone

46° Boggiano ancora col sinistro a giro Alberico c’è.

Giallo a Piemontese per fallo su Gaggero

Gara vinta meritatamente da un Busalla che mostra superiorità in tutto. Pietra poco organizzato e in confusione. La classifica inizia a fare paura ora.