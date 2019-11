Alassio. Nona giornata del campionato di Eccellenza. L’Alassio ospita la Cairese. Fischio d’inizio allo stadio “Ferrando”, questo pomeriggio ore 15.00.

Le vespe alassine, con 6 punti, nella passata domenica non sono scese in campo (la partita in casa del Rivasamba verrà recuperata mercoledì 13 alle 18).

I valbormidesi gialloblù, a 13 punti, ne vengono invece dal galvanizzante successo sul quotato Sestri Levante (3-1).

Tabellino:

Alassio-Cairese 0-3 (16′, 45′ “Rig” Di Martino, 85′ Colombo)

Alassio: Pastorino, Costamagna (62′ Greco), Campagna, Basso, Eretta, R. Franco (51′ Giraldi), Barison, Di Lorenzo, Lupo, Roda (70′ Esposito), De Luca (51′ Puddu)

A disp.: Colombo, Diaconu, Savona. All. Cattardico

Cairese: Moraglio, Colombo, Moretti, Doffo, Prato, Bruzzone, Pastorino, Piana, Damonte (70′ Auteri), Di Martino, Saviozzi (77′ Facello)

A disp.: Stravos, Incorvaia, Tamburello, Esposito, De Matteis, Durante, Pregliasco. All. Maisano

Arbitro: Ermini (Genova). Assistenti: Cevasco (Novi Ligure) e Cremona (Genova)

Note: Giornata fredda, con vento gelido di tramontana. Fondo sintetico in discrete condizioni. Ammoniti; Campagna, Di Lorenzo, Costamagna (A), Facello (C). Angoli 4-5. Spettatori 90 circa.

Cronaca diretta:

10′ Fase di studio. Si segnala un errore in disimpegno di R. Franco. Damonte forza il tiro dalla lunga distanza; comodo fra le braccia di Pastorino. Dalla parte opposta Barison, col corpo all’indietro, manda il pallone oltre le palazzine antistanti lo stadio.

15′ Bruzzone, destro al volo dai venticinque metri. Fuori bersaglio.

16′ Gol Cairese! Saviozzi dal limite imbecca Di Martino sulla destra. L’attaccante gialloblù riceve sul filo del fuorigioco sfruttando una disattenzione della retroguardia locale, infilando Pastorino di giustezza.

19′ Punizione Alassio dai trenta metri. Va Roda; alto.

27′ Ammonito Campagna (A).

30′ Cairese in avanti. Cross dalla destra, il pallone sfila. Saviozzi raccoglie dal vertice dell’area, si coordina e incrocia col sinistro; leggermente a lato.

34′ Giallo a Di Lorenzo (A).

35′ Roda insidia Moraglio direttamente da calcio d’angolo; sinistro a rientrare dalla bandierina di destra. Cadendo all’indietro il portiere valligiano resta contuso per qualche secondo, poi si rialza.

40′ Damonte, destro a giro dalla lunetta. Pastorino fa buona guardia e blocca.

43′ Cairese pericolosa. Pastorino sulla sinistra serve al centro Saviozzi, questi alla sulla destra per l’accorrente Di Martino. Tiro a botta sicura; Campagna sporca la traiettoria, alzando sopra la traversa

44′ Rigore Cairese. Traversone dalla destra; Costamagna strattona Pastorino nei pressi del limite dell’area piccola. L’arbitro indica il dischetto, ammonendo il terzino di casa.

45′ Gol Cairese! Dagli undici metri va Saviozzi. Soluzione centrale, Pastorino si tuffa a sinistra. 0-2.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Alassio-Cairese 0-2.

46′ Inizio secondo tempo (16.01).

51′ Doppio cambio nell’Alassio: escono Riccardo Franco e De Luca, al loro posto entrano rispettivamente Giraldi e Puddu.

52′ Damonte serve sulla corsa Pastorino. Esterno destro sul primo palo, alto.

53′ Cairese due volte vicina al tris. Doppio palo colpito da Di Martino; riceve all’altezza del dischetto, sterza e col sinistro coglie il primo legno. Sulla respinta, altra finta sul difensore e centra nuovamente il montante verticale.

62′ Terzo cambio nella squadra allenata da Cattardico: Greco per Costamagna.

Inizia intanto anche a piovigginare.

64′ Di Lorenzo, conclusione dal vertice destro dell’area; sul fondo.

70′ Una sostituzione per parte. Nei locali esce Roda, entra Esposito. Negli ospiti fuori Damonte, subentra Auteri.

77′ Secondo cambio nella squadra di Maisano. Esce Saviozzi, entra Facello.

78′ Colombo avanza sulla destra e prova ad anticipare il portiere protratto in uscita. Pastorino non si fa sorprendere.

Sul ribaltamento frontale, l’Alassio reclama un rigore per una presunta trattenuta di Moretti ai danni di Lupo.

79′ Ammonito Facello (C).

85′ Gol Cairese! Contropiede 3 vs 2. Saviozzi lanciato, sulla sinistra, rientra verso l’interno temporeggia e serve al centro Di Martino. Questi serve l’accorrente Colombo sulla destra: rasoterra a incrociare, nulla da fare per Pastorino. 0-3.

87′ Una sostituzione a testa. Nella Cairese esce Di Matteo, entra Durante. Nell’Alassio fuori Lupo, dentro Savona.

90′ Quattro minuti di recupero.