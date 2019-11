“È esondato il Centa”: la voce si sparge ad Albenga, ma è acqua fuoriuscita dai tombini

Albenga. “È esondato il Centa”. È questa la voce che, ormai da diversi minuti, intasa i social network e le varie chat dei gruppi WhatsApp.

La situazione è critica, è vero, così come c’è il rischio concreto di esondazione, ma al momento non è ancora avvenuta. A creare il panico tante strade allagate e chiuse, in particolare nella zona in prossimità del fiume.

Ma si tratta in realtà di acqua fuoriuscita dai tombini che continuano a ricevere acqua da ore senza sosta e non non riescono più a reggere.

La situazione del letto del Centa, come detto in precedenza e come dimostrato dai provvedimenti in termini di sicurezza adottati in centro storio, non è buona, ma il fiume non è ancora arrivato vicino a scavalcare l’argine.