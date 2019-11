Martedì 12 novembre il 16^ anniversario della strage di Nassiriya, Vaccarezza (FI): “Il ricordo delle vittime nel cuore di tutti noi”

Liguria. “Domani è una giornata emotivamente molto impegnativa per noi italiani. Domani ricordiamo i nostri eroi morti a Nassiryia il 12 novembre del 2003”. A ricordarlo è il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“In questi anni ho sempre cercato di fare in modo che il nome dei nostri ragazzi non fosse mai dimenticato. Ci sono riuscito, prima in Provincia di Savona insieme al presidente Pierangelo Olivieri che ha prodotto un atto apposito che prevedeva l’intitolazione della ‘Sala Nervi’ ai ragazzi uccisi in quella orribile tragedia. E poi in Regione Liguria con un ordine del giorno, che impegnava, cosa recentemente successa, il governatore Giovanni Toti a procedere all’intitolazione, così come avvenuto a Savona di una sala, questa volta all’interno della sede di piazza De Ferrari”.

“Il loro sacrificio inciso su due targhe, il loro ricordo nel cuore di tutti noi”, conclude Vaccarezza.