Diocesi Savona, al via le tavole rotonde per la città: si inizia dal Campus

Savona. Tre appuntamenti nella modalità della tavola rotonda con il vescovo, sul tema generale: “Savona, cosa speri?”. È la scelta condivisa dai parroci della vicaria di Savona per accompagnare la visita pastorale di monsignor Gero Marino, iniziata con le comunità parrocchiali dell’Oltreletimbro e che prosegue in queste settimane con la parrocchia di

sant’Ambrogio in Legino.

Le tavole rotonde si svolgeranno in tre luoghi della città dal forte valore simbolico: primo appuntamento venerdì prossimo 15 novembre alle 17 nel Campus universitario sul tema “Scuola e futuro”. Durante l’incontro interloquiranno con il Vescovo un giovane e un professore.

Le date successive saranno poi domenica 19 gennaio, alle 16,30, nella sala congressi dell’ospedale san Paolo su “Sofferenza e cura” e infine domenica 29 marzo, alle 16,30, nel teatro don Bosco, su “città e progetti”.