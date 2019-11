Diocesi, ecco le nuove nomine per vicari e uffici diocesani

Savona. Importanti nomine per la diocesi in questi giorni. I nuovi vicari foranei delle zone di Vado e di Finale – Noli sono rispettivamente don Michele Farina e don Giuseppe Militello.

Eletti nelle ultime riunioni dei sacerdoti delle vicarie, subentrano a don Silvester Soosai e don Camillo Podda (trasferiti in altre vicarie) anche nel consiglio presbiterale. Novità di rilievo anche per quanto riguarda gli Uffici diocesani: fra Giuseppe Maffeis (guardiano della Fraternità francescana di san Giacomo in Varazze), è il nuovo direttore della Pastorale sanitaria (assieme ai coniugi Carlo e Luisa Galletti)) al posto di fra Fabio Piasentin; il dottor Ugo Folco, già primario di Oncologia al San Paolo, è nominato direttore dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici in sostituzione di don Antonio Ferri.

Il professor Aureliano Deraggi, già dirigente dell’Ufficio III – Ufficio scolastico regionale per la Liguria, subentra a don Giuseppe Militello come nuovo direttore della Pastorale scolastica.

Infine don Alessio Allori subentra a don Ferri come amministratore parrocchiale della Santissima An nunziata al Pero (seguita a livello pastorale dai padri carmelitani del Deserto) mentre padre Lijo (Emmanuel) Alanickal, degli Araldi della buo na novella, diventa il “vice” dello stesso don Allori nella comunità dei santi Nazario e Celso a Varazze.