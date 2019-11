Danni nel savonese, Melis (M5S): “Situazione molto preoccupante a Stella”

Provincia. “A Stella permane una situazione estremamente complessa: forse non è stato chiaramente colto che ci sono frazioni isolate da oltre 48 ore. Il Comune sta operando con tutte le forze disponibili, ma il problema è proprio che sono tali e tante le situazioni problematiche, che i mezzi e gli uomini a disposizione non sono sufficienti”, dichiara il consigliere regionale Andrea Melis.

Che poi aggiunge: “Sentiti il Comune di Stella, il presidente della Provincia di Savona e l’assessore competente Giampedrone, ho sottolineato l’urgenza di attivare celermente tutti gli step per far fronte alle criticità”.

“La Provincia e il Comune devono dare la priorità alle situazioni dove sono presenti nuclei familiari isolati e bloccati: si attivino dunque per dare massimo sostegno nelle situazioni di difficoltà, come quello di Stella nel caso specifico”.

“La Regione – e conclude – deve affiancare le amministrazioni locali anche per rimuovere le frane, perché adesso è questa la priorità. Parallelamente, si attivi per dar corso ai sopralluoghi necessari per verificare l’entità dei danni nella loro totalità”.