Savona. Il maltempo dei giorni scorsi ha creato anche alcuni danni al manto stradale della città di Savona, causando alcuni problemi ad automobilisti e centauri.

In azione, per completare i lavori di riparazione di alcune buche formatesi per la pioggia intensa e prolungata, una squadra di 5 persone, con l’incremento di due altri operatori durante la giornata di domani 26 novembre.

Il punto più pericoloso, in via Stalingrado, è stato già riparato.

“Ci vorranno diversi giorni per ultimare il lavoro – spiega l’assessore Piero Santi – quindi lanciamo un appello agli automobilisti e soprattutto ai motociclisti a moderare la velocità”.