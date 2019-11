Da “Vivi Borghetto” una raccolta fondi tra i commercianti per le luminarie natalizie. E si cercano figuranti per il presepe vivente

Borghetto Santo Spirito. AAA comparse cercasi. Sabato 4 gennaio 2020 a partire dalle 17 nel centro storico di Borghetto Santo Spirito verrà allestito un presepe vivente a cura dell’associazione “Vivi Borghetto”.

In vista dell’appuntamento, l’associazione sta cercando “persone di buona volontà” disposte ad impersonare i personaggi principali della scena della natività. Chi volesse partecipare può rivolgersi alla sede di “Vivi Borghetto” presso l’agenzia Artcase di corso Europa, inviare una mail a ass.vivi.borghetto@gmail.com o contattare telefonicamente il presidente Massimo Muriella al numero 366.7174958.

Il presepe vivente non è il solo apporto dell’associazione alle celebrazioni per le festività natalizie nella cittadina rivierasca: “In concerto con molti commercianti – spiega Massimo Muriella – abbiamo dato via ad una raccolta fondi per contribuire alle luminare natalizie. Abbiamo già messo insieme una bella somma ed abbiamo già effettuato un sopralluogo con la ditta che ce le fornirà”.