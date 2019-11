Da Trapani ad Albenga in cerca di amore: adozione del cuore per Flavio, Selina e Shaki

Albenga. Flavio e Selina e Shaki provengono da Trapani: dopo essere transitati nel sovraffollato canile di Caltanissetta, in quanto Trapani non ha canile, si trovano ora in stallo ad Albenga in attesa di adozione.

“Hanno 8 mesi e in futuro diventeranno di taglia media. Vaccinati chippati e sterilizzati, sono molto bravi ed educati. Attendono da tanto tempo che qualcuno venga a vederli per dare loro una famiglia e tanto amore”.

“Sono partiti da Trapani con i loro sogni di essere amati e coccolati: Shaki, Selina e Flavio aspettano da mesi che qualcuno venga a guardarli negli occhi”.

Per informazioni contattare Brigida Cesanello al numero 3896283209.