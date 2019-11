Da martedì 19 novembre torna il Teatrobus, il servizio Tpl per il teatro Chiabrera di Savona

Savona. Parte il 19 novembre 2019 il servizio Teatrobus dedicato agli spettatori del teatro chiabrera di savona.

Come lo scorso anno il servizio si snoda su quattro differenti percorsi: da Albisola Superiore, lungo la via Aurelia e fino al teatro; da Albissola Mare (in località San Benedetto), fino all’Ospedale Valloria, via Visca, piazza Amendola per arrivare al teatro; da Legino per Valleggia, Zinola, via Nizza, corso Vittorio Veneto, teatro; da piazza Brennero, La Rusca, Lavagnola, via Don Minzoni, Stazione FS, corso Tardy & Benech, teatro.

L’elenco completo delle fermate e dei relativi orari di partenza e di transito è riportato nella locandina che verrà affissa su tutte le fermate interessate dal servizio.

Il Teatrobus si effettuerà nei giorni previsti dal calendario delle rappresentazioni del Chiabrera e precisamente: il 19-20-21 novembre; il 3-4-5-13-17-18-19 dicembre; il 8-9-10-17-21-22-23 gennaio 2020; il 3-4-5-11-13-21-24-25-26 febbraio 2020; il 9-10-11 marzo 2020. L’orario del ritorno sarà, invece, in funzione del termine delle rappresentazioni.

Il Teatrobus attenderà gli spettatori all’uscita del teatro per ricondurli alle fermate di partenza.

Per ulteriori informazioni TPL ha messo a disposizione degli utenti il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.