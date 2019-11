Da Albenga a Rai Uno: il ballerino Riccardo Marano protagonista di “Viva RaiPlay” con Fiorello

Loano. C’è anche l’albenganese/loanese Riccardo Marano tra i ballerini di “Urban Theory”, la crew di danzatori che accompagna Fiorello nel suo nuovo programma “Viva RaiPlay” in onda su Rai Uno.

Dopo il successo di “Italia’s Got Talent” la crew è stata selezionata per il nuovo programma di Fiorello, in onda fino all’8 novembre su Rai Uno e poi dal 13 novembre in streaming sull’applicazione web di RaiPlay.

Al team di ballerini è stato affidato il compito di animare le serate con le loro coreografie sorprendenti, con movimenti di braccia e mani sincronizzate alla perfezione.

Riccardo Marano e sua sorella Ilaria Marano (a sua volta attrice e ballerina) sono insegnanti di hip-hop presso la Modern Jazz Dance di Loano diretta da Teo Chirico.