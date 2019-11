Vado Ligure. Ieri è stata un’occasione importante per molti genitori che hanno partecipato all’iniziativa “Cucine aperte“, che ha previsto una visita guidata all’interno del Centro Cottura Camst, la società che offre il servizio mensa nel Comune di Savona e non solo.

“Abbiamo potuto vedere come e dove viene stoccato il cibo, i frigoriferi dotati di sistemi di controllo e allarme in un luogo di sicurezza alimentare come quello della Camst – commenta l’assessore al sociale e alle politiche scolastiche ed educative Ilenia Romagnoli – Abbiamo anche parlato con gli operatori, i cuochi, le dietiste, chi trasporta e chi segue tutta la parte del magazzino e infine abbiamo sperimentato alcuni piatti che i nostri bambini si trovano nelle mense scolastiche“.

Foto 2 di 2



L’iniziativa rappresenta una diversa modalità di educazione alimentare che ha offerto un’importante occasione a genitori, dirigenti scolastici e insegnanti per poter “verificare di persona e in trasparenza come si realizzano le preparazioni gastronomiche, per conoscere le modalità di lavorazione, i criteri di selezione dei fornitori, l’organizzazione del magazzino, la cottura, la distribuzione e l’organizzazione dell’intero servizio”.

Oltre al servizio di ristorazione, infatti, Camst si occupa anche del trasporto degli alimenti negli istituti scolastici, che viene condotto “con rigore nei confronti degli orari, il tutto per consegnare in tavola piatti ancora caldi e gustosi”.

All’interno dell’azienda, il personale è composto da circa una trentina di esperti nel campo della ristorazione, con dietisti, cuochi, responsabili, trasportatori, perlopiù di giovane età. In merito, l’assessore Romagnoli ha affermato che all’interno dell’azienda ci sono sempre nuove assunzioni e possibilità di entrare a far parte dello staff.

Subito dopo la visita, infine, si sono potuti degustare liberamente alcuni piatti presenti nel menù scolastico che vengono quotidianamente serviti nelle scuole.