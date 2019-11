Criticità in scuole, campagne e zona mare ad Albenga. Tomatis: “Nessuna situazione drammatica. Pronti a ripartire”

Albenga. A fare il punto sulla situazione ingauna, dopo la due giorni di maltempo eccezionale che ha investito la Provincia, è il sindaco Riccardo Tomatis, che ha spiegato:”Anche il sopralluogo di oggi non ha evidenziato situazioni drammatiche sebbene diverse aziende hanno subito danni e allagamenti. Importante è stato che non si è verificato alcun danno alle persone”.

“Un ringraziamento va a tutti i volontari impegnati in queste ore, ai tecnici comunali, agli amministratori impegnati sul territorio. Alla protezione civile che ancora oggi sta risolvendo problemi di allagamenti in garage e locali seminterrati, alla polizia locale e alla Sat che in questi giorni stanno lavorando senza sosta e a tutti i cittadini che hanno dato il loro contributo o il loro sostegno”.

SCUOLE: Sono stati effettuati i sopralluoghi in tutte le scuole elementari e medie del comune coordinate dall’assessore Pelosi. Non sono state riscontrate problematiche di agibilità domani le lezioni riprendono regolarmente

ZONA MARE: Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di sabbia e detriti in viale Che Guevara dovuto alla mareggiata delle ultime ore. Si è provveduto a dare incarico ad una ditta per iniziare il prima possibile la rimozione del materiale e rendere percorribile il viale in tempi brevi.

MURO SALITA FATIMA: È stata riscontrata una lesione del muro di contenimento di salita Fatima. Si è provveduto a limitare l’accesso alla zona danneggiata in attesa delle verifiche che i tecnici faranno già nella giornata di oggi. Verifica indispensabile per capire l’entità dell’intervento

CAMPAGNE: Il sopralluogo é proseguito in zona San Fedele dove è stata segnalata l’esondazione di un piccolo tratto del carpaneto sul quale si interverrà ripristinando con un escavatore il corretto deflusso delle acque.

Durante la mattinata i consiglieri Radiuk, Gaia e Ramò si sono recati a Savona per incontrare il Presidente Toti e il Ministro De Micheli al fine di acquisire gli elementi necessari alle procedure di richieste dei risarcimenti e in merito alle possibilità di intervento che la situazione particolare ci richiede.