Cosseria, a una settimana dalla nevicata ancora numerosi disservizi

Cosseria. Cade un traliccio della Telecom a causa della nevicata, due famiglie isolate da una settimana in una località della frazione Case Lidora.

Nonostante le ripetute segnalazioni la situazione non è migliorata, anzi, dal gestore di telefonia e internet viene negata l’apertura di una pratica di emergenza, nonché dei solleciti.

Il sindaco Roberto Molinaro è pronto a chiedere l’intervento del Prefetto, proprio perché gli utenti che stanno vivendo questo disservizio (che, in Val Bormida, non sono i soli) necessitano della copertura telefonica sia per motivi di lavoro sia per poter comunicare in caso di bisogno. Non solo, anche sul piano elettrico ci sono due intere frazioni ancora al buio da giorni, Povigna e Montecala, dove non è stata ripristinata l’illuminazione pubblica.

“Non è giusto, noi paghiamo per avere un servizio efficiente e siamo, oltretutto, poco considerati”, spiega una residente sul piede di guerra.