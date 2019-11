Coppa Liguria, Calizzano contro Vadese: la cronaca in diretta

Pietra Ligure. Sul campo del De Vincenzi di Pietra Ligure si gioca la partita valevole per la seconda giornata del secondo turno della Coppa Italia di Seconda Categoria. Si affrontano Calizzano e Vadese. I giallorossi nel primo incontro sono stati battuti 2-0 dall’Oneglia, pertanto, per sperare di andare avanti nella competizione, sono costretti a fare risultato contro i vadesi, i quali stanno andando a gonfie vele in questa stagione, al punto che in campionato occupano il primo posto a punteggio pieno.

La cronaca. Alessio Ponte manda in campo Trotta, Estorchi, Cantatore, Rasetto, Zunino, Riolfo, Briozzo, Stegaru, Loi, Buscaglia (cap.), Rasetto.

A disposizione Rosso, Canciani, Borgna, Mao, Pesce, Fazzari, Persano, D. Bianco.

Tony Saltarelli schiera la Vadese con Provato, Venneri, Appice, Enzi, Suetta, Enrile, Giacchino, Rebottaro, Quaglia, Giannone (cap.), Macagno.

In panchina Cancellara, Marchi, Cirio, Paladin, Manzani, Cavalleri, Mandaliti, Tona.

Arbitra Ramez Fousfos della sezione di Albenga.

Viene osservato un minuto di silenzio per Dino Gelsomino, dirigente del Calizzano deceduto una settimana fa.

Al 4° punizione messa in mezzo, Briozzo non riesce a rinviare, Quaglia non trova la porta.

Azione sulla destra della Vadese, Quaglia mette in area un pallone reso, Rasetto respinge con una mano. Calcio di rigore, Macagno non sbaglia. All’8° Vadese in vantaggio 0 a 1.

Al 13° un arrembante Buscaglia viene fermato fallosamente da Enrile. Punizione calciata da Rasetto, il suo sinistro è di poco alto.

Al quarto d’ora il Calizzano calcia due angoli ravvicinati. Sul secondo Rasetto trova sul secondo palo Loi pronto all’incornata vincente. Esultanza con le dita rivolte al cielo, dedica a Gelsomino. Al 16° risultato sull’1 a 1.

Al 20° Quaglia riceve sulla sinistra, va sul fondo e crossa per la testa di Macagno che ben appostato mette in rete. Vadese nuovamente in vantaggio: 1 a 2.

Al 22° Macagno reclama sostenendo di aver subito fallo in area, l’arbitro lo ammonisce.

Stegaru ferma a centrocampo una ripartenza di Giacchino: cartellino giallo.

Al 26° Giacchino riceve al limite, si gira con rapidità ma calcia sul fondo.

Al 29° percussione di Macagno sulla destra, chiuso in angolo. Poi il cross dello stesso numero 11 è lungo.

Al 33 Buscaglia dalla lunga distanza prova a sorprendere Provato, che arretra e blocca con sicurezza.

Giacchino conquista una punizione sul vertice sinistro dell’area. Macagno la calcia di potenza: il suo destro piega le mani a Trotta e si infila sotto la traversa. Al 34° la Vadese conduce 1 a 3.