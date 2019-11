Coppa Italia Promozione, Taggia contro Bragno: la cronaca in diretta

Pietra Ligure. Si completano questa sera i quarti di finale della Coppa Italia di Promozione ligure. Al De Vincenzi di Pietra Ligure, campo neutro dato che si tratta di una gara secca, si affrontano Taggia e Bragno, vincitrici rispettivamente del girone A e del girone B della prima fase, entrambe con 6 punti.

La cronaca. Simone Siciliano manda in campo Munafo, Travella, Conrieri, Tarantola (cap.), Cavicchia, Cadenazzi, Sina, Russo, Cutellè, Miceli, Celotto.

In panchina Calcina, Codeglia, El Kamli, Ferrigno, Gallo, Crespi, Gambacorta, Rastello, Ravoncoli.

Massimo Robiglio schiera Piccardi, Scerra, Venturino, Ndaye, Croce (cap.), Paroldo, Fenoglio, Negro, Zunino, Brovida, Calvanico.

A disposizione Giribaldi, Pietropaoli, Kuci, Borkovic, Berta, Vejseli.

Arbitra Lorenzo Bardini della sezione di Savona, assistito da Matteo Manni (Savona) e Mattia Delfino (Albenga).

Una trentina gli spettatori, tra i quali alcuni “addetti ai lavori”.

Al 7° Ndaye avanza sulla linea mediana e lancia Zunino che riceve sul lato sinistro dell’area, tiene palla si accentra fino alla lunetta e calcia col destro: blocca Munafo.

All’11° Brovida pressa Munafo che per non rischiare deve mettere in fallo laterale. Poi l’azione sfuma per un fallo in attacco.

Inizio molto equilibrato. Nel fitto centrocampo le due formazioni si equivalgono.

Al 14° punizione per i valbormidesi da posizione centrale. Botta potente di Paroldo, Munafo respinge, sul tap in arriva per primo Zunino che con un tocco col destro colpisce la parte superiore della traversa.