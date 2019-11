Coppa Italia femminile, il Vado dilaga in trasferta: 7 a 0

Vado Ligure. Il Vado, con un’ottima prestazione, mette a segno una goleada nell’ultima giornata del girone A ligure della Coppa Italia femminile di Eccellenza vincendo 7 a 0 sul campo del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

La prima frazione di gioco termina 1 a 0 con rete al 9° di Francesca Malacrida. Nel secondo tempo le rossoblù mettono al sicuro il risultato in due minuti andando a segno al 1° con Levratto e al 2° con Valle; per il 4 a 0, invece, bisogna attendere il 13° ancora ad opera di Giada Valle. Passa qualche minuto e Danese infila la rete del 5 a 0. Al 28° arriva il gol per Anna Raineri, alla sua terza presenza con la maglia rossoblù. Chiude le marcature al 34°, mettendo a segno la sua tripletta, Giada Valle.

Le rossoblù che hanno preso parte alla vittoriosa trasferta: Parodi, Papa, Bernat, Spotorno, Minazzo, Malacrida, Ymeri, Danese, Valle, Bonifacino, Levratto, Viglietti, Cerruti, Viola, Terzano, Raineri, Beltrandi, Francese

Domenica 24 novembre le ragazze allenate da mister Nadia Galliano ospiteranno al campo Dagnino le genovesi dell’Olimpic 1971 per la prima partita di campionato.

.