Coni Liguria: iniziato il corso per dirigenti sportivi di secondo livello

Savona. È partito regolarmente e con il consueto successo di adesioni l’atteso corso organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport del Coni Liguria.

Nella Sala delle Federazioni dedicata a “Lelio Speranza” in via Montenotte 2/1 ad esordire venerdì 29 novembre con orario 18-22 è stato il relatore Luca Ferrando (dottore in Economia e Commercio, docente nazionale Coni e coordinatore area organizzativa gestionale della scuola) con l’interessante lezione intitolata: “La gestione sostenibile degli impianti sportivi”.

Il prossimo step si svolgerà lunedì 2 dicembre verterà sulle “Ultime novità sul mondo sportivo, giuslavoristico e delle privacy”. Ad illustrare il tema saranno gli insegnanti Maurizio Annitto e Monica Campione. In risposta ad una crescente richiesta di figure che, all’interno delle organizzazioni sportive, siano in grado di garantirne una gestione etica, responsabile e competente, la Scuola Regionale ha proposto questo corso di secondo livello, ponendosi come obiettivo l’approfondimento degli argomenti e delle problematiche connesse con lo svolgimento del ruolo di dirigente sportivo, al fine di fornirgli strumenti sempre più adeguati alle esigenze poste in essere dalle organizzazioni sportive.

Per avere i requisiti di ammissione occorre essere già dirigenti sportivi o interessati a diventarlo ed operare nelle società di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Associate, aver già frequentato il corso di primo livello.