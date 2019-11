Concessioni demaniali, l’assessore Scajola convoca il Tavolo interregionale: “Urgente l’incontro con il Governo”

Liguria. Si svolgerà domani, mercoledì 13 novembre alle ore 14.30, presso la sede della Regione Liguria a Roma il Tavolo interregionale sul demanio marittimo convocato dall’Assessore Marco Scajola.

La riunione servirà ad un confronto sullo stato delle attuali concessioni demaniali marittime e per formalizzare un documento comune da condividere nella Conferenza delle Regioni, ed ottenere, nel più breve tempo possibile, un incontro con il Governo.

“Ad oggi l’Esecutivo non ha ancora individuato una figura deputata ad occuparsi del delicato tema delle concessioni demaniali marittime”.

A suo tempo la Regione Liguria aveva fornito le prime indicazioni ai Comuni, con la nuova durata di ulteriori 15 anni, secondo quanto era stato disposto dalla Legge di Bilancio 2019.

L’estensione della durata di 15 anni è da intendersi per le concessioni dei beni demaniali marittimi riguardanti le attività turistico ricreative, le attività di servizi pubblici, le attività portuali e produttive (compresa la pesca). È da applicare a tutte le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2019) ed indipendentemente dalla natura dell’atto con cui è stata rilasciata la concessione (licenza o atto formale). Viene altresì data indicazione ai Comuni di comunicare ai concessionari la nuova durata del titolo in loro possesso, precisando che la validità è prolungata al 31.12.2033.