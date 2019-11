Concerto voce e pianoforte, all’Accademia di Savona Stefano Velluti e il soprano Yuliya Vyshnyvetska

Savona. Venerdì 15 novembre alle ore 21, nell’auditorium dell’Accademia Musicale di Savona in via Zara 3, si terrà il concerto ‘voce e pianoforte’ di Stefano Velluti e Yuliya Vyshnyvetska (soprano leggero). In programma per la serata le più celebri Arie d’opera e da camera di Giacomo Puccini.

Quello di venerdì 15 novembre sarà il secondo appuntamento della rassegna concertistica “Hai Diritto alla Musica”, organizzata dall’Orchestra Sinfonica di Savona con l’intento di creare una serie di incontri musicali nella periferia cittadina, volti a offrire una sempre maggiore presenza di eventi e manifestazioni, con ampio spazio ai giovani talenti.

Diplomato al Conservatorio Paganini di Genova sotto la guida del professor Gianfranco Carlascio, il pianista Stefano Velluti è presidente dell’associazione Mozart Italia dal 2017, nonché presidente dell’Accademia Operamelodica di Alessandria e direttore artistico del Concorso Musicale Internazionale “Città di Alessandria”. Collabora continuativamente con diversi cantanti lirici e strumentisti di fama nota, tra cui il tenore Silvano Santagata e la violinista Anca Vasile. Velluti si esibisce per svariate associazioni musicali italiane, tra cui la “Strawinsky” di Avellino e l’associazione Vivaldi di Sapri.

Yuliya Vyshnyvetska è diploma con lode in canto lirico al Conservatorio di Musica “M. Glinka” di Dnipro, Ucraina. Intraprende con successo la carriera da soprano solista in varie formazioni artistiche, tra cui nella prestigiosa Sala per Organo e Musica da camera, il noto Teatro dell’Attore e Filarmonica “L. Kogan” di Dnipro. Collabora con l’Associazione Lirica della Casa degli Ufficiali delle Forze Armate d’Ucraina (Kiev), diretta dal celebre soprano Vera Lyubimova. Yuliya è vincitrice e finalista dei concorsi nazionali ucraini, di cui, tra gli altri, “Nuovi Nomi”. Trasferitasi in Italia per approfondire lo studio del Belcanto con corsi e masterclass in tutta Italia, ottiene il terzo posto al Concorso Internazionale Città di Stresa e fa parte del Trio Aria.

Al termine del concerto è previsto un rinfresco offerto agli spettatori. Ingresso 10 euro – gratis per allievi dell’Accademia e bambini fino a 10 anni di età. Per informazioni: info@orchestrasavona.it, ufficiostampa2@orchestrasavona.it, tel. 019-824663, www.orchestrasavona.it.