La Liguria è sott’acqua a causa della pioggia torrenziale che ha colpito la regione provocando strade allagate, frane ed esondazioni, è allerta rossa.

“A Genova siamo in una situazione davvero critica, è stata una notte da incubo – interviene la Presidentessa del ‘Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione’ Aleksandra Matikj – le strade si sono trasformate nei fiumi in piena, i sottopassaggi sono stati inondati, diverse palazzine sono state isolate a causa delle frane… è preoccupante perché, in poche ore, questa città è caduta in ginocchio. Il clima sta diventando insostenibile anche a Savona, sta peggiorando anche nell’entroterra del Tigullio. Alla Spezia la situazione è altresì impressionante per la velocità con la quale gli eventi stanno avvenendo. Nel pomeriggio sono state previste addirittura forti mareggiate con onde alte di 6 metri”.

“Però la Liguria si è sempre rialzata – ricorda – dopo tutte le disgrazie che l’hanno colpita e non soltanto dal punto di vista climatico: basta ricordare come anche l’anno scorso Genova si è ripresa a seguito del crollo del ponte Morandi. Vogliamo esprimere la nostra Solidarietà e la vicinanza a tutta la regione invitando in primis tutti di ripararsi in luoghi sicuri ma se oggi parliamo è anche per dare la nostra disponibilità ad aiutare, di nuovo. Questa da sempre è stata una regione che ha benevolmente accolto i Migranti, per cui anche noi ora ci siamo per le nostre sorelle ed i fratelli Liguri: chi potrà accolga chi è sfollato, aiutiamo nel servizio civile, per salvare le vite umane. Perché sono le situazioni come queste che dovrebbero tenerci tutti uniti, essendo simili a quelle che, sì, ricordano del perché si scappa dai propri Paesi ma anche che ora è questa la terra che va difesa e protetta”.

“Auspichiamo che questi tragici eventi possano portare la Regione Liguria a prendere i dovuti provvedimenti futuri per mettere in salvo il territorio al meglio. Oggi il nostro pensiero di sostegno va anche a Venezia, una città storica e di un estimabile valore unico che molto probabilmente, se fosse stata riparata in tempo con i dovuti progetti come “Il MO.S.E.”, non si sarebbe trovata allagata come nelle peggiori delle apocalissi” conclude.