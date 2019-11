Cittadini al buio: il gruppo consiliare “Quiliano Domani” presenta una mozione

Quiliano. Il gruppo di minoranza “Quiliano Domani”, dopo aver constatato “l’assenza completa di illuminazione” in zona via Pollero, Cadibona, a Quiliano, ha presentato una mozione per richiedere all’amministrazione comunale il ripristino dei servizi.

Si legge nel documento presentato dall’opposizione: “Nei termini di una fattiva collaborazione volta alla soluzione dei problemi, comunichiamo di aver ricevuto segnalazioni dai cittadini residenti in Via Pollero a Cadibona, in merito all’assenza completa di illuminazione con conseguenti problematiche inerenti alla sicurezza”.

Continuano: “Ci riferiscono gli abitanti della zona che hanno segnalato agli uffici preposti l’incresciosa situazione e si trovano costretti ad uscire di casa nelle ore serali, muniti di torcia, onde evitare l’inciampo nel manto dissestato”.

Pertanto, il gruppo consiliare “Quiliano Domani” chiede: “L’immediato intervento dell’Amministrazione Comunale, la quale ha il dovere di tutelare l’incolumità dei suoi cittadini e di provvedere alla sua sicurezza, quantomeno nei servizi essenziali, quali l’illuminazione delle strade”.