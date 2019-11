Ciclismo, ad Andora la novità del 2020: la Tre Giorni del Mare

Andora. Inizierà alla grande il 2020 della Sport & Promotion Asd. Dall’evoluzione del classico Trofeo del Mare svoltosi con successo lo scorso anno, la manifestazione si amplia e si arricchisce diventando la prima Tre Giorni del Mare.

La gara ciclistica a tappe prevista per il venerdì 31 gennaio, sabato 1 e domenica 2 febbraio, dalla sua presentazione ufficiale avvenuta da pochi giorni, ha già riscontrato un notevole successo da parte di tutti, con le conferme delle prime adesioni.

La manifestazione dello scorso anno era riuscita ad ottenere il record di partecipanti in Liguria per le gare ciclistiche in circuito e sulla scorta dell’esperienza e grazie al nuovo format di gara, sono attesi anche quest’anno ai nastri di partenza centinaia di atleti provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria, allettati sia dalla proposta di gara, sia dalle condizioni meteo offerte dalla splendida Liguria.

La gara si svolgerà in tre giorni, con un cronoprologo di apertura venerdì 31 gennaio, dopo il quale si assegnerà la maglia ciclamino Rosti di leader della classifica provvisoria, divisa per fasce.

Si proseguirà con un circuito molto veloce sabato 1 febbraio e si concluderà domenica 2 febbraio con un circuito con un finale in ascesa, al termine del quale si assegneranno le maglie ciclamino al vincitori della classifica finale e le maglie bianco/ciclamino ai vincitori di categoria, con premi in natura ai primi cinque di categoria, trofei alla società più numerose e alle prime tre società classificate.

Tra tutti i partecipanti provenienti da fuori regione, con l’accordo dell’Associazione Albergatori di Andora, verranno estratti a sorte cinque weekend gratuiti in albergo.

Altra “chicca” della manifestazione sarà la possibilità per moglie e fidanzate di poter accedere gratuitamente alla Spa dell’Hotel Lungomare di Andora, durante il periodo della gara.

“Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che ci hanno aiutato per il miglior svolgimento della manifestazione” dicono i portavoce della Sport & Promotion Asd.