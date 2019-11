“Ci mettiamo la faccia contro odio e violenza”: intervista esclusiva di IVG con le “Sardine Savonesi”

Savona. Sono “partite” su input di tre giovani savonesi e sono già oltre 2mila. E ora hanno anche una pagina Facebook ufficiale, in attesa di riunirsi pacificamente in piazza per un “flash mob” totalmente apartitico, contro odio e violenza.

Sono le “Sardine Savonesi” che, forti dei partecipatissimi raduni di Bologna e Modena (questa sera sono attese anche nella vicina Genova), sono pronte a manifestare anche nella città della Torretta.

“Il Salto delle Sardine Savonesi”, ribattezzato anche “Savona non abbocca”, è in programma il prossimo mercoledì 4 dicembre, con appuntamento alle 18,30, in piazza del Brandale.

E per l’occasione, gli organizzatori del movimento savonese, tre giovani capitanati da una ragazza, hanno deciso di concedere un’intervista esclusiva a IVG.it per raccontare chi sono, in cosa credono e cosa vogliono fare.

“Anche qui a Savona, come del resto in Emilia, l’evento è nato quasi per caso dalla nostra forte volontà di lanciare una segnale in quanto società civile, gente comune, – hanno affermato. – Ma in un attimo tutto si acceso ed è partito con velocità, a dimostrazione di quante persone condividano i nostri stessi principi. Le sardine non sono identificate per i loro colori, ma per i loro valori: Solidarietà; Accoglienza; Rispetto; Diritti umani; Intelligenza; Non-violenza; Antifascismo (e Allegria)”.

“In breve tempo abbiamo aperto la pagina Facebook ufficiale ‘Il Salto delle Sardine Savonesi’ e raggiunto oltre 2mila adesioni per l’appuntamento in piazza del Brandale. Siamo anche già stati contattati dal movimento nazionale delle ‘6mila Sardine’ e questo ci riempie di orgoglio e ci da ancora più energia in vista del nostro evento”.

Ma di cosa si tratterà esattamente? A spiegarlo sono le “Sardine” stesse: “Proporremo un flash bob, silenzioso, pacifico, ma soprattutto molto colorato, che animerà la piazza per circa una mezz’ora. Ci teniamo a specificare che saranno assolutamente vietate le bandiere, i simboli di partito di qualunque genere e i cori contro qualcuno”.

“Abbiamo invitato i simpatizzanti e i partecipanti, in particolare i bambini, a disegnare sardine di forme e colori più disparati (c’è anche la traccia di una sardina già ‘pronta’, da stampare e colorare direttamente dalla pagina Facebook del movimento savonese). Porteremo in piazza un grande striscione con impressi tutti i disegni e il bambino autore di quello più apprezzato sarà premiato nell’ambito dell’evento. L’invito ad ognuno dei partecipanti è lo stesso: disegnate sardine colorate, quanto più potete, e portatele con voi. Vogliamo dare un colpo d’occhio importante, con una piazza colorata, viva e felice, che, tutta insieme, canterà l’inno italiano”.

“Ci teniamo a ringraziare le autorità e l’amministrazione che ci hanno appoggiato senza provare ad osteggiare in nessun modo la manifestazione”.

“Il messaggio che vogliamo mandare è chiaro: la società civile scende in piazza e ci mette in faccia, in modo tanto pacifico quanto deciso, contro l’odio, la violenza, il razzismo. Tutti quei sentimenti che, sdoganati dalla politica, oggi invadono la società e in particolare i social. Non siamo coloro che si abbassano a rispondere e si fanno coinvolgere in diatribe sul web. Le ‘Sardine’ coloro che spengono il computer, scendono in strada e si ritrovano insieme per dire ‘no’ ai principi sbagliati che dominano l’Italia di oggi”, hanno concluso.