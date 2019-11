Chiusure, aperture e sensi unici alternati: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sulle strade provinciali

Provincia. In queste ore frenetiche di aperture, chiusure e sensi unici alternati in provincia di Savona, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sull’attuale quadro delle strade provinciali.

Come anticipato dal nostro giornale in apertura di giornata, la Sp29, la strada provinciale 29 colle di Cadibonata è stata riaperta a senso unico alternato con semaforo a km 149+200.

Mentre per quanto riguarda le altre strade provinciali, questa è l’attuale situazione della viabilità:

AGGIORNAMENTO ORE 17.30

SP 490 Calizzano CHIUSA da Calizzano a Melogno. APERTA da Melogno a Finale Ligure;

SP 22 Celle-Sanda-Stella S. Martino CHIUSA tra località Brasi e Stella San Martino;

SP 15 tra Pallare e Bormida APERTA;

SP 8 Spotorno-Vezzi-Finale Ligure CHIUSA tra San Giorgio e San Filippo;

SP 12 CHIUSA in località Naso di Gatto;

SP 40 CHIUSA dopo Vara Inferiore;

SP 53 Urbe-Martina-Acquabianca CHIUSA dal km 3+650 fino a fine strada;

SP 542 di Pontinvrea CHIUSA in Località Stella San Martino (dalla Madonna del Salto al Pero);

SP 5 a Mallare APERTURA PREVISTA IL 26/11 a senso unico alternato;

SP 18 Moglio e SP 19 nel Comune di Arnasco CHIUSA;

SP 49 Sassello-Urbe CHIUSA bivio strada di Piancastagna;

SP 57 Varazze-Casanova-Alpicella-Stella S. Marino CHIUSA in località Campo Marzio e tra Alpicella e Stella San Martino;

SP 17 Calice-Rialto CHIUSA;

SP 2 Albisola-Ellera-Stella APERTA con sensi unici alternati;

SP 9 Cairo Montenotte-Scaletta Uzzone CHIUSA dal km 9,3;

SP 37 Celle-Sanda-Gameragna-Vetriera CHIUSA tra località Vetriera e Gameragna.

Nel corso della giornata seguiranno ulteriori aggiornamenti anche sui collegamenti autostradali, nelle ultime ore fortemente penalizzati sia a causa della chiusura della A6 e, da ieri sera, anche a causa della doppia chiusura (due viadotti, da e verso Genova) della A26 tra Prà e Masone.