Ceriale. Si terrà questa sera alle 20.45 a Ceriale presso la “Casa dei circoli” di via Concordia l’incontro “25 anni di libera contro le mafie: conoscere, scegliere, schierarsi”.

“Venticinque anni sono un traguardo molto importante – spiegano da Libera, l’associazione che ha promosso l’evento – sono venticinque anni di memoria e di impegno”.

Alla serata interverrà il referente regionale di Libera Stefano Busi, che ripercorrerà la storia dell’associazione: “Non si fermerà al passato, ma presenterà gli impegni di Libera per l’anno sociale 2019-2020, sia a livello nazionale che a livello locale – spiegano – l’incontro sarà anche l’occasione per far incontrare molte associazioni e scuole che già collaborano con Libera, perché fare rete è fondamentale nel contrasto alle mafie sul territorio”.

L’appuntamento di quest’ala segna anche la data dell’inizio della campagna tesseramento dell’anno 2020.